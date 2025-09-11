«Не каждое заведенное уголовное дело ведет к тому, чтобы человека исключать вообще отовсюду». Егоров о Смолове

Дмитрий Егоров отличает уголовное дело Кокорина и Мамаева от дела Федора Смолова.

– Когда‑то до того момента, когда он присоединился к «БроукБойз», произошла неприятная ситуация во всем известном кафе, где уже участвовали некоторые футболисты в неприятных ситуациях. Но ситуация Смолова отличается от других тем, что Федор не был задержан, как Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Дело вообще было заведено через три месяца при неизвестных обстоятельствах. Мне кажется, что даже общественного порицания не было против Смолова. К счастью, не каждое заведенное уголовное дело ведет к тому, чтобы человека исключать вообще отовсюду.

– Насколько это может помешать футболу?

– Я не думаю, что это помешает футболу. Потому что во‑первых, Федя тренировался постоянно. И даже когда мы сейчас словили инфекцию, он работал в зале. Он пропустил сообщение об этом в чате и даже приехал на тренировку один, представляете? Оказался один на поле в Одинцово.

В остальном он прекрасно себя ведет, отлично общается с детьми, со всеми фотографируется, не проявляет никакого пренебрежения ни к каким футболистам и вообще полностью заслужил уважение в коллективе. Огромное ему спасибо, что после завершения контракта с «Краснодаром» он нашел в себе силы играть в Кубке России за любительский клуб. Это же очень круто!» – сказал президент «БроукБойз ».

Федору Смолову может грозить до трех лет тюрьмы по делу о драке в «Кофемании».

Смолов выступает за «БроукБойз» в FONBET Кубке России.