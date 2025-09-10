Смолову может грозить до трех лет тюрьмы по делу о драке в «Кофемании» (SHOT)

Федору Смолову может грозить до трех лет тюрьмы.

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Сегодня стало известно, что на Смолова завели уголовное дело .

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, футболиста обвиняют по статье 112 УК РФ «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Отмечается, что сначала Смолов предлагал заплатить пострадавшему 5 миллионов рублей, но перевел лишь 1 млн. Позже неизвестные стали требовать у него больше денег, шантажируя публикацией видео. В итоге футболист сам обратился в полицию в связи с вымогательством.