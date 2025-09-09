«РФС сказал, что если хотя бы 7 человек не в больнице, надо играть». «Броукам» Смолова отказали в переносе матча с «Сатурном», несмотря на массовое отравление

«БроукБойз» отказали в переносе матча FONBET Кубка России.

7 сентября «БроукБойз» обыграли КубГУ в ответном матче WINLINE Кубка Alma Mater. Матч прошел в Краснодаре, на стадионе академии «Краснодара». На следующий день один из президентов команды Артем Райзен рассказал , что часть игроков «Броуков» могут пропустить матч Кубка России c «Сатурном» из-за отравления.

«Поехали играть матч в Краснодаре, возвращались через Геленджик. Закончилось тем, что людей тошнит, кто-то отъехал в инфекционную больницу. Будем лечиться и следить, чтобы не заболевали новые. Смолов и Ари не летали, с ними все в порядке, готовятся к матчу. Замена для заболевших? Не найдем, но большая часть из заболевших – представители тренерского штаба и врачи. Надеемся, что на футболистов не перекинется. Пока заболело 8 человек», – заявил президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

«В РФС сказали, если хотя бы 7 человек будут не в больнице, то играть будете. Таковы правила», – написал Егоров позже.

Также он сообщил, что команда отменила предыгровую тренировку.

«Броуки» сыграют против «Леон Сатурна» в третьем раунде Пути регионов Кубка России 11 сентября в 19:30 (мск). За «БроукБойз» дебютирует экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Ари. Также за медийный клуб вновь сыграет Федор Смолов.

