Президент ФК «10» Мусагалиев: «После игры Галицкий сказал, что нужен третий матч с «Краснодаром»

Азамат Мусагалиев рассказал о предложении Сергея Галицкого.

– После прошлого матча «Десятки» с «Краснодаром» Галицкий сказал, что вы сколотили неплохую банду. Что в этот раз сказал Сергей Николаевич?

– После этой встречи он сказал, что нам обязательно нужен будет третий матч. В следующем году мы обязательно сыграем снова. Это такая хорошая и добрая традиция.

– Первый матч вы проиграли, во втором была ничья. В третьем напрашивается победа?

– Напрашивается. И во втором напрашивалась победа, но класс взял верх. Это чемпион России, каким бы он составом ни играл. Все ребята, которые носят футболку «Краснодара», достойны этого. Для нас была большая честь сыграть с таким результатом, – сказал президент ФК «10».

6 сентября «Краснодар» сыграл вничью с медиафутбольном клубом Азамата Мусагалиева в шоу-матче WINLINE Сквозь Вселенные (2:2). На игру, которая прошла на «Ozon Арене», пришли 20 153 человека.

7 сентября 2024-го команды также провели товарищеский матч в Краснодаре. Клуб Сергея Галицкого одержал победу (4:2).

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Metaratings
