20 153 зрителя посетили матч «Краснодар» – ФК «10» на «Ozon Арене». Чемпион России сыграл вничью с медиакомандой

Более 20 тысяч зрителей посетили товарищеский матч «Краснодар» – ФК «10».

«Краснодар» сыграл вничью с медиафутбольном клубом Азамата Мусагалиева в шоу-матче WINLINE Сквозь Вселенные (2:2).

На игру, которая прошла на «Ozon Арене », пришли 20 153 человека.

За «Краснодар в этом матче дебютировал Валентин Пальцев.

Матч вошел в топ-3 самых посещаемых среди шоу-матчей медиакоманд против клубов РПЛ. Больше пришло только на игру «Динамо» – 2Drots на «ВТБ-Арене» – 22 244 зрителя и на прошлогодний матч между «Краснодаром» и ФК «10» – 20 555 болельщиков.