«Могли и третий забивать». Полузащитник ФК «10» об игре с «Краснодаром»

Хавбек ФК «10» Назар высказался о забитом голе «Краснодару».

– Какие ощущения от забитого гола?

– Счастье и радость.

– Что для тебя значит забить гол родной команде?

– Рад, что такие игры вообще даются. Я рад, что посвятил этот год брату, не мог его праздновать.

– Такой результат в гостевом матче с чемпионом страны – это победа для «Десятки»?

– Это ничья. Давайте трезво смотреть на вещи, сколько у «Краснодара» не было сборников.

– Так было и много легионеров.

– Какая разница, сборников нет, ничего не сделаешь. Это футбол.

– Могли победить в этом матче?

– Мы могли и третий забивать, – сказал полузащитник ФК «10».

«Краснодар» сыграл вничью с ФК «10» – 2:2. Чемпион России сравнял счет на 90-й минуте, забив с пенальти.

«Краснодар» на 89-й спасся от поражения против медиаклуба! Собрали 20 тысяч зрителей

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Metaratings
