«Могли и третий забивать». Полузащитник ФК «10» об игре с «Краснодаром»
Хавбек ФК «10» Назар высказался о забитом голе «Краснодару».
– Какие ощущения от забитого гола?
– Счастье и радость.
– Что для тебя значит забить гол родной команде?
– Рад, что такие игры вообще даются. Я рад, что посвятил этот год брату, не мог его праздновать.
– Такой результат в гостевом матче с чемпионом страны – это победа для «Десятки»?
– Это ничья. Давайте трезво смотреть на вещи, сколько у «Краснодара» не было сборников.
– Так было и много легионеров.
– Какая разница, сборников нет, ничего не сделаешь. Это футбол.
– Могли победить в этом матче?
– Мы могли и третий забивать, – сказал полузащитник ФК «10».
«Краснодар» сыграл вничью с ФК «10» – 2:2. Чемпион России сравнял счет на 90-й минуте, забив с пенальти.
«Краснодар» на 89-й спасся от поражения против медиаклуба! Собрали 20 тысяч зрителей
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости