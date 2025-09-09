Ари об уходе из «Спартака»: «Все иностранцы получали в 2-3 раза больше меня. Попросил поднять – отказали. А в «Краснодаре» дали хорошую зарплату и бонус»

Ари рассказал, почему ушел из «Спартака».

– Валерий Карпин сказал, что ты ушел из «Спартака», потому что ленивый и не любишь играть в футбол. Это так?

– Не могу сказать, что я топ в дисциплине. Но все футболисты такие – где-то филонят.

Когда я подписал контракт со «Спартаком», то получал в 2-3 раза меньше остальных иностранцев. И после трех лет в клубе я сказал, что подпишу новый контракт, только если буду получать как все. Я тогда всегда играл, много забивал, в том числе в Лиге чемпионов и Лиге Европы .

Но мне сказали, что не могут дать ту же зарплату, что и остальным. Предложили подписной бонус. Но потом пришел «Краснодар » и сказал: «Вот тебе хорошая зарплата и бонус». Конечно, я согласился, – сказал форвард «БроукБойз».

Ари перешел из «Спартака» в «Краснодар» летом 2013 года. Перед этим форвард был сослан в дубль московской команды. На данный момент Ари является форвардом медиафутбольной команды «БроукБойз ».