Пальцев отказался комментировать уровень Медиалиги после ничьей с ФК «10». Ранее защитник критиковал медиафутбол
Валентин Пальцев отказался комментировать свое отношение к медиафутболу.
Напомним, Пальцев раскритиковал медиафутбол: «Зачем он нужен, не понимаю. Дворовые правила, аут Азамата, красный мяч. Мне это шоу не нравится».
– Ты резко высказывался о Медиалиге. После игры с ФК «10» твое отношение изменилось?
– Без комментариев.
– Можешь кого-то выделить из игроков ФК «10»?
– Вратарь, который во втором тайме потащил. Голкипер, который был в первом, тоже неплохо играл.
– Как тебе дебют за новую команду?
– Не мне оценивать, – сказал защитник «Краснодара» в интервью корреспонденту Спортса’’ Михаилу Полынцову.
Пальцев дебютировал за «Краснодар» в игре против ФК «10» из WINLINE Медиалиги. Чемпион России сыграл вничью с медиакомандой, сравняв счет с пенальти на 90-й минуте (2:2).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
