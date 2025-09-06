Пальцев отказался комментировать уровень Медиалиги после ничьей с ФК «10». Ранее защитник критиковал медиафутбол

Валентин Пальцев отказался комментировать свое отношение к медиафутболу.

Напомним, Пальцев раскритиковал медиафутбол: «Зачем он нужен, не понимаю. Дворовые правила, аут Азамата, красный мяч. Мне это шоу не нравится».

– Ты резко высказывался о Медиалиге. После игры с ФК «10» твое отношение изменилось?

– Без комментариев.

– Можешь кого-то выделить из игроков ФК «10»?

– Вратарь, который во втором тайме потащил. Голкипер, который был в первом, тоже неплохо играл.

– Как тебе дебют за новую команду?

– Не мне оценивать, – сказал защитник «Краснодара» в интервью корреспонденту Спортса’’ Михаилу Полынцову.

Пальцев дебютировал за «Краснодар » в игре против ФК «10» из WINLINE Медиалиги . Чемпион России сыграл вничью с медиакомандой, сравняв счет с пенальти на 90-й минуте (2:2).