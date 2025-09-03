2

Кутуз получал 300 тысяч рублей в «Титане». Это его самая большая зарплата в МФЛ

Кутуз в «Титане» зарабатывал 300 тысяч рублей.

«300 тысяч зарабатывал в «Титане». Я говорил, что для меня деньги – не самый важный фактор. Но он был, с учетом того, что зарплата повышается в три с лишним раза.

Я очень рассчитывал на Титаныча в плане медийного развития, потому что мне эта тема очень нравилась, я понимал, что это в дальнейшем может пригодиться», – рассказал футболист ФК «10».

Напомним, что вначале 2023 года игрок перешел из 2Drots в «Титан», но в том же году перед МФЛ-4 стал футболистом команды Азамата Мусагалиева.

Зарплата Кутуза при переходе в ФК «10» составляла около двухсот тысяч рублей.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Арчи
