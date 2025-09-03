Кутуз об «Амкале»: «Не считаю их самой сильной командой. Не всегда побеждают те, кто лучше играет в футбол»

Кутуз не считает «Амкал» самой сильной командой.

«Я не считаю «Амкал » сейчас самой сильной командой. То, что они выиграли два последних трофея – вопросов нет, молодцы. Но не всегда побеждает та команда, которая лучше играет в футбол.

Есть трофеи? Да, это самое главное. По футбольному не могу сказать, что они самые сильные. Но по факту, раз есть два трофея подряд, значит, да», – сказал форвард ФК «10».