Кутуз об «Амкале»: «Не считаю их самой сильной командой. Не всегда побеждают те, кто лучше играет в футбол»
Кутуз не считает «Амкал» самой сильной командой.
«Я не считаю «Амкал» сейчас самой сильной командой. То, что они выиграли два последних трофея – вопросов нет, молодцы. Но не всегда побеждает та команда, которая лучше играет в футбол.
Есть трофеи? Да, это самое главное. По футбольному не могу сказать, что они самые сильные. Но по факту, раз есть два трофея подряд, значит, да», – сказал форвард ФК «10».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Арчи
