«Амкал» мог купить Кутуза у ФК «10» в январе. Также клубы обсуждали обмен Шаха на Шеру

Азамат Мусагалиев рассказал о несостоявшихся трансферах из ФК «10» в «Амкал».

Севастиан Терлецкий : «Герман говорил, что вы узнавали стоимость Шаха ».

Азамат Мусагалиев : «Да, узнавал, но это было в течение сезона. Мы обсуждали с Германом несколько опций, даже обмен и так далее. Он периодически приходит за Шерешковым, поэтому я сказал: «Давайте разговаривать».

Терлецкий : «Такой бы обмен вас удовлетворил?»

Мусагалиев : «Нет. Шахриер нужен, чтобы играл Шерешков».

Федор Маслов : «Для конкуренции?»

Мусагалиев : «Шахриер нужен. Я же не футбольный человек. Я не понимаю этих слов. Был интересен, мы обратились к Герману Владимировичу».

Терлекцкий : «Я как понимаю, был шанс, что Иван Воробьев уйдет?»

Мусагалиев : «Да. И что Кутуз уйдет. В непринужденной беседе зашла речь о том, что Кутуз может покинуть ФК «10».

Терлецкий : «Его кто-то хотел приобрести?»

Мусагалиев : «Это история только о продаже. Мы говорили с «Амкалом ». Они готовы были взять его в январе».

Напомним, Андрей Шерешков выиграл Кубок Лиги в составе «Амкала» в прошлом году.