1

«Амкал» мог купить Кутуза у ФК «10» в январе. Также клубы обсуждали обмен Шаха на Шеру

Азамат Мусагалиев рассказал о несостоявшихся трансферах из ФК «10» в «Амкал».

Севастиан Терлецкий: «Герман говорил, что вы узнавали стоимость Шаха».

Азамат Мусагалиев: «Да, узнавал, но это было в течение сезона. Мы обсуждали с Германом несколько опций, даже обмен и так далее. Он периодически приходит за Шерешковым, поэтому я сказал: «Давайте разговаривать».

Терлецкий: «Такой бы обмен вас удовлетворил?»

Мусагалиев: «Нет. Шахриер нужен, чтобы играл Шерешков».

Федор Маслов: «Для конкуренции?»

Мусагалиев: «Шахриер нужен. Я же не футбольный человек. Я не понимаю этих слов. Был интересен, мы обратились к Герману Владимировичу».

Терлекцкий: «Я как понимаю, был шанс, что Иван Воробьев уйдет?»

Мусагалиев: «Да. И что Кутуз уйдет. В непринужденной беседе зашла речь о том, что Кутуз может покинуть ФК «10».

Терлецкий: «Его кто-то хотел приобрести?»

Мусагалиев: «Это история только о продаже. Мы говорили с «Амкалом». Они готовы были взять его в январе».

Напомним, Андрей Шерешков выиграл Кубок Лиги в составе «Амкала» в прошлом году.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
Севастиан «Крысева» Терлецкий
logoАзамат Мусагалиев
logoШахриер Жабборов
logoАмкал
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
возможные трансферы
logoФК 10
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Амкал» сыграет с ФК «10» в матче открытия, «Апсны» примет Chertanovo в Абхазии, игра Lit Energy – Lotus Music перенесена на воскресенье. Обновленное расписание 1-го тура Кубка Лиги
25 августа, 17:41
Главные новости
Егоров показал состав сборной с Сафоновым, Захаряном, Батраковым и Головиным: «Вы реально считаете, что эта команда слабее той, что обыграла Испанию?»
38сегодня, 15:51
Осипов о Роналду и Месси: «Было бы круто увидеть их в Медиалиге в качестве гостей»
11сегодня, 14:07
Бывшие тренеры «Эгриси» подали иск в арбитраж Медиалиги. Они требуют компенсацию за расторжение контракта
сегодня, 13:20
«У нас самая сильная сборная с 2008 года. Слова, что в России нет молодых талантов, – глупость». Егоров о национальной команде
73сегодня, 10:36
Экс-форвард Lotus Music Холанд – игрок FC Ars. Его гол выбил 2Drots из шестого сезона Медиалиги
сегодня, 09:31
Кучер о контенте «Народной Команды»: «Хватит скрывать, что мы лучшие в этом!»
вчера, 19:38
Смолов попросил «Динамо» потренироваться и ждет одобрение Карпина. Форвард хочет подготовиться к игре с «Сатурном» за «Броуков»
25вчера, 17:23Видео
Смолов о голе за «Броуков»: «Защитник Мамкин помог. Плохо занял позицию»
4вчера, 16:32
Воспитанник «Краснодара» Рзаев – игрок ФК «10»
вчера, 15:13
Крап – игрок FC Vibe. В прошлом сезоне МФЛ полузащитник был президентом «ВПорядке» х Krap Team
вчера, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Судья Медиалиги Жилинский: «Одну из игр Кубка Лиги обслужит бригада, полностью состоящая из арбитров РПЛ»
1вчера, 15:41
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
2вчера, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
20 августа, 19:31
«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове
20 августа, 18:31