«Амкал» мог купить Кутуза у ФК «10» в январе. Также клубы обсуждали обмен Шаха на Шеру
Севастиан Терлецкий: «Герман говорил, что вы узнавали стоимость Шаха».
Азамат Мусагалиев: «Да, узнавал, но это было в течение сезона. Мы обсуждали с Германом несколько опций, даже обмен и так далее. Он периодически приходит за Шерешковым, поэтому я сказал: «Давайте разговаривать».
Терлецкий: «Такой бы обмен вас удовлетворил?»
Мусагалиев: «Нет. Шахриер нужен, чтобы играл Шерешков».
Федор Маслов: «Для конкуренции?»
Мусагалиев: «Шахриер нужен. Я же не футбольный человек. Я не понимаю этих слов. Был интересен, мы обратились к Герману Владимировичу».
Терлекцкий: «Я как понимаю, был шанс, что Иван Воробьев уйдет?»
Мусагалиев: «Да. И что Кутуз уйдет. В непринужденной беседе зашла речь о том, что Кутуз может покинуть ФК «10».
Терлецкий: «Его кто-то хотел приобрести?»
Мусагалиев: «Это история только о продаже. Мы говорили с «Амкалом». Они готовы были взять его в январе».
Напомним, Андрей Шерешков выиграл Кубок Лиги в составе «Амкала» в прошлом году.