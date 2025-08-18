  • Спортс
  • «Амкал» в матче открытия сыграет с ФК «10», «Апсны» встретится с Chertanovo в Абхазии. Расписание 1-го тура Кубка Лиги
«Амкал» в матче открытия сыграет с ФК «10», «Апсны» встретится с Chertanovo в Абхазии. Расписание 1-го тура Кубка Лиги

Стало известно расписание первого тура Winline Кубка Лиги.

Первый тур Winline Кубка Лиги

29 августа, пятница

«Амкал» – ФК «10». Начало – в 17:00.

«БроукБойз» – 2Drots. Начало – в 21:00.

Матчи пройдут в спортивном городке «Лужники».

30 августа, суббота

SD Family – «Альтерон». Начало – в 11:30.

СКА – «Добрый Вечер». Начало – в 14:30.

DMedia – «Анжи Медиа». Начало – в 17:30.

Lit Energy – Lotus Music. Начало – в 18:00.

ФК «Апсны» – Chertanovo. Начало – в 20:00.

«Титан» – FC Ars. Начало – 20:30.

Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич». Игра «Апсны» – Chertanovo состоится в Сухуме в Абхазии.

31 августа, воскресенье

Fight Nights – FC Vibe. Начало – 11:30.

«Эгриси» – Unwanted Boys. Начало – в 14:30.

«Альфа-Банка» – «СиндЕкат». Начало – в 17:30.

«Матч ТВ» – «Народная Команда». Начало – 20:30.

Матчи пройдут в Москве на малом поле стадиона «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: AGM
