«Амкал» в матче открытия сыграет с ФК «10», «Апсны» встретится с Chertanovo в Абхазии. Расписание 1-го тура Кубка Лиги
Первый тур Winline Кубка Лиги
29 августа, пятница
«Амкал» – ФК «10». Начало – в 17:00.
«БроукБойз» – 2Drots. Начало – в 21:00.
Матчи пройдут в спортивном городке «Лужники».
30 августа, суббота
SD Family – «Альтерон». Начало – в 11:30.
СКА – «Добрый Вечер». Начало – в 14:30.
DMedia – «Анжи Медиа». Начало – в 17:30.
Lit Energy – Lotus Music. Начало – в 18:00.
ФК «Апсны» – Chertanovo. Начало – в 20:00.
«Титан» – FC Ars. Начало – 20:30.
Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич». Игра «Апсны» – Chertanovo состоится в Сухуме в Абхазии.
31 августа, воскресенье
Fight Nights – FC Vibe. Начало – 11:30.
«Эгриси» – Unwanted Boys. Начало – в 14:30.
«Альфа-Банка» – «СиндЕкат». Начало – в 17:30.
«Матч ТВ» – «Народная Команда». Начало – 20:30.
Матчи пройдут в Москве на малом поле стадиона «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.