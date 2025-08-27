Дебют Смолова за «Броуков», нейтральный Глушенков, Дзюба в «Спартак» – стоит ли? Главные события недели – в Smol FM

👀 На ВидеоСпортсе’’ регулярно выходят новые яркие видео – это наша платформа с лучшим спортивным видеоконтентом. Новые выпуски шоу Федора Смолова, SMOL FM, тоже там .

По итогам нового, шестого тура РПЛ Федор Смолов, президент «Броук Бойз» Дмитрий Егоров и журналист Андрей Панков обсудили главные события недели в российском футболе.

Основной фокус на шумной цитате Артема Дзюбы о трансферах «Спартака»: нападающий «Акрона» считает , что если бы московский клуб хотел на что-то претендовать, то нужно было подписывать его.

Смолов считает, что Дзюба пригодился бы «Спартаку» как игрок ротации, но есть нюансы: «Артем, сидя на замене, сами знаете… Достаточно токсичный парень. Там был бы дисбаланс, он бы не согласился на роль выходить на 15 минут».

В контексте Дзюбы вспомнили и ЧМ-2018. Смолов признался, что «снизил к себе требования» перед тем турниром: «Я был в тильте, потому что сам себе все испортил, а Артем вышел и делом подтвердил. Думал, что забью два-три гола на ЧМ и перейду в топ-клуб. Начал снижать к себе требования, начиная с зимы».

Среди других тем – дебют Смолова за «Броуков», жест Максима Глушенкова, не праздновавшего гол махачкалинскому «Динамо», и старт Черчесова в «Ахмате». Обсудили и возможный переход Дмитрия Баринова в АЕК, а также решили, стоит ли увольнять Деяна Станковича из «Спартака» и Сергея Семака из «Зенита».

