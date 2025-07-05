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Мамаев о драке Смолова в «Кофемании»: «Надеюсь, разрешится в нормальном русле, а не как у нас с Кокориным. Поставьте своего сына, мужа на место Феди: всегда ли можно сдержаться?»

Павел Мамаев надеется на удачное разрешение ситуации с Федором Смоловым.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Многие осуждают поступок Смолова.

Федя – друг нашей семьи, партнер по бизнесу, крестный отец моего сына. В этой ситуации хочу только поддержать его. Дружба – это не только когда все прекрасно, но и ситуации, когда человек попадает в беду. И всегда нужно быть рядом.

Также хочу призвать людей к тому, чтобы Федора не судили и не осуждали за этот поступок. Попробуйте поставить своего сына, мужа или отца на его место и задайте себе вопрос: всегда ли человек может сдержаться? Федя – умный и образованный парень. Он сразу же принес извинения.

Вы семь лет назад тоже принесли извинения. Но были наказаны по всей строгости.

– Не думаю, что историю Феди нужно раздувать. От нашей семьи могу выразить только слова полной поддержки. Надеюсь, что этот инцидент разрешится в нормальном русле, а не так, как это было у нас [с Александром Кокориным], – сказал бывший полузащитник сборной России. 

«Если бы находился с Кокориным и Мамаевым, этого бы не произошло». Так Смолов рассуждал в 2019-м

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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