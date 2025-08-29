  • Спортс
  • Осипов о переносе ВАР на противоположную сторону бровки: «Именно здесь возникает желание послать меня на три буквы»
Осипов о переносе ВАР на противоположную сторону бровки: «Именно здесь возникает желание послать меня на три буквы»

ВАР в новом сезоне Winline Кубка Лиги находится на противоположной стороне поля.

Сегодня стартовал новый сезон Кубка Лиги, в котором ВАР перенесли на противоположную бровку от скамеек команд. Это нововведение будет действовать на протяжении всего сезона.

Об этом рассказал глава Медиалиги Николай Осипов.

«Это эксперимент Димы Кортавы и Темы Галкина. Это не исключает общения комментаторов во время просмотра с арбитрами, не исключает возможности увидеть зрителям, что будет смотреть судья.

Мне кажется, это минимизирует толкучку. Потому что именно здесь кто-то, кого-то у бровки толкая, хочет послать меня на три буквы и самоустрониться из лиги. Попробуем создать более комфортные и спокойные условия для футболистов.

ВАР был важной частью с первого сезона, когда судья подбегал, и рядом с ним оказываются все? Но прошло три года, а часть игроков и функционеров команд до сих пор считают, что комментаторы направляют арбитра на ложный путь в личных интересах. Ничего не поменялось, поэтому попробуем поэкспериментировать», – рассказал президент Winline Медиалиги.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Winline Media League | Медиалига
