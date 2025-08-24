0

Осипов о претендентах на победу в Кубке Лиги: «2Drots не ставлю в фаворитов сезона»

Николай Осипов назвал претендентов на титул победителя WINLINE Кубка Лиги.

«Амкал» сейчас гегемон. Они и Кубок выиграли в том году, и сезон в этом. И в Кубке России мы видим, как они играют минус 2-3 человека против профессиональных клубов. Но каким бы сильным «Амкал» не был – это футбол, тяжело будет защитить титул. Поэтому будет новый обладатель Кубка.

Исходя из турнирной сетки, судьба благоволит СКА. По зубам соперники на тех раундах, на которых мы можем их предположить.

«Амкал», как главный фаворит, должен быть в четверке претендентов. «Десятка» – сильная, хуже не стала.

Для меня остаются сильными «Броуки» и я вижу, как усиляются и сохранили основных игроков Lit Energy.

«Дротов» не ставлю в фаворитов сезона, потому что команда в стадии перестройки. Сычев не знает, хочет или не хочет играть. У Слона повреждение. Много новичков, часть из которых я даже не выучил по фамилиям», – сказал президент WINLINE Медиалиги.

Напомним, Кубок Лиги стартует 29 августа. Действующем обладателем трофея является «Амкал».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал СТАНОС LIVE
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
logoLit Energy
logoАмкал
logoWinline Кубок Медиалиги
logoНиколай Осипов
logoФК 10
logo2Drots
