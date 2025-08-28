Осипов об амнистии Кири: «Возможно его участие в первом матче против 2D. Если «Броуки» снова перейдут черту, это будет их последняя игра»

Николай Осипов готов амнистировать Сергея Кирякова до старта WINLINE Кубка Лиги.

– «Броуки» готовы поручиться за Кирякова. Если вдруг будет повторение истории, то они готовы сняться с турнира.

– Это правда. Мы с Димой сейчас в плотном диалоге на предмет описания тех моментов, которые мы будем считать переходом красной линии, за которой «Броуки» будут осознавать, что это для них последний матч под эгидой Медиалиги.

Мы близки к тому, чтобы до старта сезона пожать руки и амнистировать Кириякова в ответ на гарантии «Броуков» о том, что никогда в жизни такое не повторится.

Как я говорил, отстраняя Серегу, мне нужны гарантии. Потому что я больше не хочу находиться на пороховой бочке, как с «судьями с «Авито» и моментами, которые не хочется даже вспоминать.

Мы близки к тому, чтобы позиции сблизились до рукопожатия и возможного участия господина Кирякова в первом матче против «дротов», – сказал президент WINLINE Медиалиги .

В эту пятницу стартует новый сезон Кубка Лиги. «Броуки» в 1-м туре встретятся с 2Drots. Начало игры – в 20:30 (мск).

Напомним, что Осипов пожизненно дисквалифицировал футболиста «БроукБойз» Сергея Кирякова за пост с критикой в личном телеграм-канале.