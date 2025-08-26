За победу в челлендже Кубка Лиги можно выбрать дополнительную минуту владения красным мячом или выход 12-го игрока
Николай Осипов рассказал о новых наградах за победу в челлендже.
Президент Winline Медиалиги объявил об этом в своих соцсетях.
Победитель челленджа сможет выбрать либо дополнительную минуту владения красным мячом для своей команды, либо выход 12-го игрока.
Кубок Лиги стартует в пятницу, 29 августа.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости