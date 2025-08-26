За победу в челлендже Кубка Лиги можно выбрать дополнительную минуту владения красным мячом или выход 12-го игрока

Николай Осипов рассказал о новых наградах за победу в челлендже.

Президент Winline Медиалиги объявил об этом в своих соцсетях. Победитель челленджа сможет выбрать либо дополнительную минуту владения красным мячом для своей команды, либо выход 12-го игрока. Кубок Лиги стартует в пятницу, 29 августа.