Президент Медиалиги: «Я все ближе к решению, что любая рука в штрафной – это пенальти»
Николай Осипов предложил внести изменения в правило игры рукой в Winline МФЛ.
«Я все ближе к решению, что любая рука в штрафной – это пенальти. Ну сколько ни смотришь, ни слушаешь экспертов, мнения единого и определения единого нет.
Попал в руку мяч в штрафной – ставь точку и гоу.
В Кубке Лиги пробовать такое правило?!» – написал президент Медиалиги.
Ранее Осипов объявил, что формат Медиалиги может измениться уже в новом сезоне. Число команд также планируют сократить.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости