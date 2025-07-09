Президент Медиалиги: «Я все ближе к решению, что любая рука в штрафной – это пенальти»

Николай Осипов предложил внести изменения в правило игры рукой в Winline МФЛ.

«Я все ближе к решению, что любая рука в штрафной – это пенальти. Ну сколько ни смотришь, ни слушаешь экспертов, мнения единого и определения единого нет.

Попал в руку мяч в штрафной – ставь точку и гоу.

В Кубке Лиги пробовать такое правило?!» – написал президент Медиалиги.

Ранее Осипов объявил , что формат Медиалиги может измениться уже в новом сезоне. Число команд также планируют сократить.