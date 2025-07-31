Николай Осипов: «В седьмом сезоне Медиалиги появится новый клуб с философией и концепцией»

Николай Осипов рассказал, что в новом сезоне Медиалиги появится команда-новичок.

«Я считаю, что команда-новичок должна приходить не за месяц до старта сезона, а раньше. Есть всем максимально понятный человек, и он делает команду. Он говорит: «Я в Кубок Лиги , который через месяц, не стремлюсь. Я хочу сделать крутой бренд, крутой коллектив. Я готовлюсь к седьмому сезону».

Я понимаю, что он это делает за полгода до сезона. Скоро объявит о команде, о составе и начнет делать крутой контент. Потому что он пришел с философией и концепцией. Не когда ты каждый сезон меняешься: «Сегодня я – «Аякс». У меня будут играть пацаны Ю-21. Завтра я – «Спартак». У меня будут играть все, кто более за красно-белых. Послезавтра я – «Титан ». Соберу состав, с которым выигрывал чемпионат мира в ЛФЛ.

Когда ты так виляешь, то перестаешь быть интересен аудитории. Не раскрывая своих футболистов, не раскрывая философию, не рассказывая, что ты за клуб и почему ты медиа. Тогда ты вынужден переплачивать за футболистов с медийным статусом», – сказал президент WINLINE Медиалиги .

Ранее Осипов озвучивал планы провести новый сезон в закрытом формате на 10-12 команд.