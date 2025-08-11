0

Стали известны все участники верхней сетки Кубка Медиалиги

Николай Осипов огласил список команд верхней сетки WINILINE Кубка Лиги.

Президент Медиалиги Николай Осипов во время шоу AGM огласил список команд, которые сыграют в верхней сетке Кубка Лиги. Ими стали «Амкал», «БроукБойз», 2Drots, ФК «10», «СиндЕкат», «Альфа-Банка», Lit Energy и Lotus Music.

Также стало известно о возвращении в МФЛ FC ARS. Клуб участвовал в стыковых матчах за выход в МФЛ-4, но уступил KicksTown по сумме двух игр.

Жеребьевка турнира состоится 15 августа.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: AGM
