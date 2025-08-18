«Калуга» продает на аукционе билеты на матч Кубка России с «Амкалом». Стартовая цена на лот с 5 билетами – 5000 рублей

Часть билетов на матч «Амкала» против «Калуги» реализуют на аукционе.

«Амкал » и «Калуга » встретятся во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Калуга» объявила, что всего будет 4 лота, каждый включает 5 билетов на матч. Стартовая цена каждого лота – 5000 рублей.

Аукцион пройдет в телеграм-канале «Калуги», начало – в 19:00 (мск). Ставки на один лот принимаются в течение 10 минут, после чего победитель должен произвести оплату в течение пяти минут.

В интернете продавалась только партия из 70 билетов на гостевой сектор по 500 рублей. Она была раскуплена за 47 секунд.

Основная часть билетов продается в кассах стадиона «Спутник» в Калуге. Их можно было приобрести 16 августа, также они будут доступны в день матча с 15:00 (мск).

Некоторые билеты перепродавали на Авито, стоимость одного могла доходить до трех тысяч рублей.

Всего стадион «Спутник» вмещает 700 зрителей.

Матч пройдет 19 августа, начало – в 17:00 по московскому времени. Игру покажет «Матч ТВ», комментатор – Роман Нагучев.