«Я #### в рот! Пойду работать физруком за 100 тысяч!» Чужому в «Банке» предложили зарплату 20 тысяч рублей
Всего 20 тысяч рублей предложила «Банка» бывшему игроку «Амкала» Чужому.
Антон просил 150 тысяч, но в ходе переговоров сказал, что согласится и на 100 тысяч.
Спортивный директор «Банки» Алексей Гасилин дал понять Чужу, что тренеры не видят его игроком основного состава, и предложил оклад 20 тысяч рублей.
«А что мне сказать? За 20 тысяч я не буду играть в футбол. Я #### в рот! Я пойду работать в «Яндекс Еду», либо физруком за 100 тысяч, либо тренером!» – эмоционально отреагировал Чужой.
Антон добавил, что у него есть предложение от SD Family. В составе казахстанского клуба он отыграл WINLINE МФЛ-6 на правах аренды.
В Медиалиге Чужой со второго сезона выступал за «Амкал». Первую половину Кубка Лиги в прошлом году он провел в аренде в «Банке».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Банки»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости