Ежков пропустит второй раунд Кубка России. Игрок «Амкала» получил травму в товарищеском матче
Данила Ежков не сыграет во втором раунде Фонбет Кубка России.
«В Калуге без меня...», – написал футболист «Амкала».
Данила Ежков получил травму в товарищеском матче против Lotus Music 13 августа.
«Амкал» встретится с «Калугой» 19 августа. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Данилы Ежкова
