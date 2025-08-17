0

Ежков пропустит второй раунд Кубка России. Игрок «Амкала» получил травму в товарищеском матче

Данила Ежков не сыграет во втором раунде Фонбет Кубка России.

«В Калуге без меня...», – написал футболист «Амкала».

Данила Ежков получил травму в товарищеском матче против Lotus Music 13 августа.

«Амкал» встретится с «Калугой» 19 августа. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.
 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Данилы Ежкова
