«Амкал» встретится с CTRL+V, Hoops – с Chertanovo. Стартует второй игровой день Уличного Футбола
Расписание второго игрового дня 1-го тура WINLINE Уличного Футбола.
1-й тур WINLINE Уличного Футбола
17 августа, воскресенье
Hoops – Chertanovo. Начало – в 15:00.
«Амкал» – CTRL+V. Начало – в 16:30.
Игры пройдут в комплексе «Атмосфера».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Winline Уличный Футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости