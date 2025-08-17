0

«Амкал» встретится с CTRL+V, Hoops – с Chertanovo. Стартует второй игровой день Уличного Футбола

Расписание второго игрового дня 1-го тура WINLINE Уличного Футбола.

1-й тур WINLINE Уличного Футбола

17 августа, воскресенье

Hoops – Chertanovo. Начало – в 15:00.

«Амкал» – CTRL+V. Начало – в 16:30.

Игры пройдут в комплексе «Атмосфера».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Winline Уличный Футбол
