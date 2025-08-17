226-сантиметровый Подкользин начал тренировки с «Амкалом». Клуб может установить мировой рекорд, выпустив баскетболиста в Кубке России

Бывший игрок НБА Павел Подкользин приступил к тренировкам с «Амкалом».

Экс-баскетболист «Далласа» готовится сыграть за медиафутбольную команду в Фонбет Кубке России.

Подкользин станет самым высоким игроком в истории турнира, если выйдет на поле. Его рост – 226 см. Предыдущий рекорд принадлежал Никите Моргунову и Даниилу Гавиловскому – их рост 204 см.

Ранее «Амкал» предлагал сыграть в Кубке Тимофею Мозгову, но бывший игрок «Лейкерс» заявил, что занят в эту дату.

В матче 2-го раунда Пути Регионов против «Калуги » медийный клуб намерен побить несколько рекордов.

«Амкал» хочет также выпустить самого возрастного, юного и скоростного игроков в истории Кубка России.

«Амкал» встретится с «Калугой» 19 августа. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.