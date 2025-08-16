«Амкал», 2Drots и «БроукБойз». Азамат Мусагалиев составил топ-3 самых неприятных команд

Азамат Мусагалиев назвал самые неприятные команды в WINLINE Медиалиге.

«Самая неприятная команда? По горячим следам – «Амкал». На втором месте, за выслугу лет, – 2Drots. На третьем месте «БроукБойз».

«Амкал» мне неприятны по нашим последним встречам. Не вся команда, а их вайб. 2Drots – просто доставляет удовольствие пикировка с ними.

В «БроукБойз» ничего не меняется. Не знаю, почему команда считается медийной. Могу трех-четырех футболистов этой команды пересчитать», – сказал президент ФК «10».