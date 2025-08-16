  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Шама о жеребьевке Кубка Лиги: «Прикольно будет против «БроукБойз» сыграть. Есть предыстория у этого матча»
0

Шама о жеребьевке Кубка Лиги: «Прикольно будет против «БроукБойз» сыграть. Есть предыстория у этого матча»

Шамиль Курбанов оценил жеребьевку WINLINE Кубка Медиалиги.

«Классная жеребьевка. В принципе, другого не ожидал. Как ни крути, каждая группа получилась бы интересной в таком формате. Понравилась жеребьевка нижней сетки, классные пары попались. Будет интересно.

Было ли желание с кем-то конкретным оказаться в группе? Нет. Не сейчас так потом ты можешь попасть на те команды, которые в группе не попались. Если они не вылетят. Любой матч интересен.

Прикольно будет против «БроукБойз» сыграть. Кузнецов – бывший тренер 2Drots, Смирнов – новый главный тренер 2D. Есть предыстория у этого матча», – сказал ассистент главного тренера 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«БроукБойз» в группе с 2Drots, «Амкал» – с «Альфа-Банкой». Прошла жеребьевка Элитного дивизиона Кубка Медиалиги. Первые две команды каждой группы выходят в плей-офф напрямую, 3-4-е места опустятся в Дивизион претендентов. Старт турнира – 29 августа.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoДмитрий Смирнов
logoWinline Кубок Медиалиги
logoШамиль Курбанов
logoДмитрий Кузнецов
logoБроукБойз
logo2Drots
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«БроукБойз» в группе с 2Drots, «Амкал» – с «Альфа-Банкой». Жеребьевка Элитного дивизиона Кубка Медиалиги
вчера, 16:37
Стали известны все участники верхней сетки Кубка Медиалиги
11 августа, 16:23
Кузнецов о возвращении в 2Drots: «При первой неудаче некоторые побежали, как крысы. Мне нужно будет очень хорошо подумать»
9 августа, 13:48
Главные новости
Александр Плющенко дебютировал в лиге Уличного Футбола. Фигурист забил и отдал две голевые передачи
10сегодня, 18:24
2Drots уступили Smal Squad, команда Плющенко разгромила «Игроков Планеты Земля» Чалова. Первый тур Уличного Футбола
сегодня, 18:10
Дидар предложил Крапу объединиться с SD Family
сегодня, 17:10
«Амкал», 2Drots и «БроукБойз». Азамат Мусагалиев составил топ-3 самых неприятных команд
сегодня, 16:01
Дава Агекян – игрок «Альфа-Банки»
сегодня, 15:35
Bahh Tee: «Lotus Music заслужил попадание в топ-8 команд Медиалиги»
сегодня, 13:02
Экс-игрок 2Drots Спира перешел в «Матч ТВ»
сегодня, 11:09
Смолов о предложениях: «Были переговоры с «Дубай Юнайтед». Но для опыта лучше пожить в Европе»
21сегодня, 10:05
226-сантиметровый баскетболист Подкользин сыграет за «Амкал» против «Калуги» в Кубке России. Он станет самым высоким игроком в истории турнира
51вчера, 19:59
Млечный о «Банке»: «УМО осталось с того сезона. Но если задержимся, в середине октября оно закончится и придется вылетать»
вчера, 18:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Заболотный становится российским героем». Гаджиев о нападающем «Спартака»
9сегодня, 12:03
«Надо сейчас дожить до 21 августа, а потом и обсудим». Смолов о возможном переходе в «БроукБойз» из Медиалиги
2вчера, 11:23
«Хочется дойти до команд Первой лиги или РПЛ». Кудряшов об амбициях 2Drots в Кубке России
13 августа, 18:55
Смолов приступил к тренировкам с «БроукБойз». Экс-игрок «Краснодара» выступит за медиакоманду в Кубке России
513 августа, 15:07Фото
«Я против wild card в РПЛ для нас. Это было бы нечестно». Вратарь «Амкала» Ушаков о пути в высший дивизион
311 августа, 11:03
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
7 августа, 16:56
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
17 августа, 09:55
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
26 августа, 20:44