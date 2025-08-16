Шама о жеребьевке Кубка Лиги: «Прикольно будет против «БроукБойз» сыграть. Есть предыстория у этого матча»

Шамиль Курбанов оценил жеребьевку WINLINE Кубка Медиалиги.

«Классная жеребьевка. В принципе, другого не ожидал. Как ни крути, каждая группа получилась бы интересной в таком формате. Понравилась жеребьевка нижней сетки, классные пары попались. Будет интересно.

Было ли желание с кем-то конкретным оказаться в группе? Нет. Не сейчас так потом ты можешь попасть на те команды, которые в группе не попались. Если они не вылетят. Любой матч интересен.

Прикольно будет против «БроукБойз» сыграть. Кузнецов – бывший тренер 2Drots, Смирнов – новый главный тренер 2D. Есть предыстория у этого матча», – сказал ассистент главного тренера 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«БроукБойз» в группе с 2Drots, «Амкал» – с «Альфа-Банкой». Прошла жеребьевка Элитного дивизиона Кубка Медиалиги. Первые две команды каждой группы выходят в плей-офф напрямую, 3-4-е места опустятся в Дивизион претендентов . Старт турнира – 29 августа.