Кузнецов о возвращении в 2Drots: «При первой неудаче некоторые побежали, как крысы. Мне нужно будет очень хорошо подумать»
Дмитрий Кузнецов сомневается, что вернется в 2Drots.
«Готов ли когда-нибудь вернуться в 2Drots? (Отрицательно кивает головой) Во-первых, ко мне должно быть какое-то уважение. При первой неудаче некоторые побежали, как крысы, обвинять кого-то.
Ну, не получилось и не получилось. Если мы делаем что-то, то делаем все вместе. И все вместе должны быть виноваты. Но, естественно, я отвечаю за все. Потому что я веду тренировочный процесс.
Возвращение? Если поступит предложение, то мне нужно будет очень хорошо подумать, все взвесить», – сказал главный тренер «Броуков».
Напомним, Дмитрий Кузнецов покинул 2Drots в начале июня. Экс-капитан ЦСКА тренировал команду с 2021-го, выиграл две Медиалиги и МКС.
Прикольно, развеселили 1/256 финала
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнира
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Эда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости