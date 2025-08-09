  • Спортс
Кузнецов о возвращении в 2Drots: «При первой неудаче некоторые побежали, как крысы. Мне нужно будет очень хорошо подумать»

Дмитрий Кузнецов сомневается, что вернется в 2Drots.

«Готов ли когда-нибудь вернуться в 2Drots? (Отрицательно кивает головой) Во-первых, ко мне должно быть какое-то уважение. При первой неудаче некоторые побежали, как крысы, обвинять кого-то.

Ну, не получилось и не получилось. Если мы делаем что-то, то делаем все вместе. И все вместе должны быть виноваты. Но, естественно, я отвечаю за все. Потому что я веду тренировочный процесс.

Возвращение? Если поступит предложение, то мне нужно будет очень хорошо подумать, все взвесить», – сказал главный тренер «Броуков».

Напомним, Дмитрий Кузнецов покинул 2Drots в начале июня. Экс-капитан ЦСКА тренировал команду с 2021-го, выиграл две Медиалиги и МКС.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Эда
