Райзен назвал Писарского преступником после удара локтем по лицу Грине. Баста посоветовал президенту «Броуков» обратиться в полицию

Райзен назвал Владимира Писарского преступником за удар локтем в лицо.

Райзен : «Так нельзя в футбол играть. Тебя из-за этого забанили, а не из-за ставок. Слышь преступник. Он реальный преступник».

Баста: «Если ты так говоришь, то пиши заявление в милицию».

Форвард СКА Владимир Писарский разбил локтем лицо защитнику «Броуков» Грине. После просмотра ВАР арбитр не удалил нападающего.

«Броуки» ведут в счете у СКА после первого тайма полуфинального матча в дивизионе претендентов WINLINE Кубка Лиги (1:0).

Видео: трансляция матча «Броуки » – СКА в VK Видео