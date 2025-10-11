Райзен назвал Писарского преступником после удара локтем по лицу Грине. Баста посоветовал президенту «Броуков» обратиться в полицию
Райзен назвал Владимира Писарского преступником за удар локтем в лицо.
Райзен: «Так нельзя в футбол играть. Тебя из-за этого забанили, а не из-за ставок. Слышь преступник. Он реальный преступник».
Баста: «Если ты так говоришь, то пиши заявление в милицию».
Форвард СКА Владимир Писарский разбил локтем лицо защитнику «Броуков» Грине. После просмотра ВАР арбитр не удалил нападающего.
«Броуки» ведут в счете у СКА после первого тайма полуфинального матча в дивизионе претендентов WINLINE Кубка Лиги (1:0).
Видео: трансляция матча «Броуки» – СКА в VK Видео
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
