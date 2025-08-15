  • Спортс
0

«БроукБойз» в одной группе с 2Drots, «Амкал» – с «Альфа-Банкой». Жеребьевка Элитного дивизиона Кубка Медилиги-2025

Состоялась жеребьевка Элитного дивизиона WINLINE Кубка Медилиги-2025.

Группа А

«БроукБойз»

Lit Energy

2Drots

Lotus Music

Группа Б

«Альфа-Банка»

ФК «10»

«Амкал»

«СиндЕкат»

1-2 места каждой группы выходят в плей-офф напрямую, 3-4 опустятся в Дивизион претендентов.

Старт турнира 29 августа.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Материалы по теме
Стали известны все участники верхней сетки Кубка Медиалиги
11 августа, 16:23
Таблица трансферов медиафутбола. Стиль в «Банке», Алан Гатагов – в «Броуках»
9 августа, 12:00
Осипов назвал команды, претендующие на места в верхней сетке. Среди них 2Drots, ФК «10» и «Банка»
22 июля, 08:54
«Амкал» и «БроукБойз сыграют в «Лужниках» 5 июля. Финал Медиалиги
1 июля, 12:21
«СиндЕкат» прошел Lit Energy, «Амкал» выбил Lotus Music. Результаты ответных матчей 1/4 финала Медиалиги
15 июня, 22:00
