«БроукБойз» в одной группе с 2Drots, «Амкал» – с «Альфа-Банкой». Жеребьевка Элитного дивизиона Кубка Медилиги-2025
Состоялась жеребьевка Элитного дивизиона WINLINE Кубка Медилиги-2025.
Группа А
2Drots
Группа Б
ФК «10»
«Амкал»
«СиндЕкат»
1-2 места каждой группы выходят в плей-офф напрямую, 3-4 опустятся в Дивизион претендентов.
Старт турнира 29 августа.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
