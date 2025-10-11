Дмитрий Егоров: «4:0 в матчах со СКА. Баста поет песни, а мы играем в футбол»

Дмитрий Егоров высказался после победы над СКА в WINLINE Кубке Медиалиги.

– Насколько было тяжело эмоционально?

– У нас в команде изменилось отношение к процессу. Игроки рады, что появилась дисциплина, появились требования. Гол, который мы забили с прессингом и ударом в ближний угол – это все отрабатывалось.

По поводу вкидов от СКА. Не знаю, почему Баста заигрывает с семейными темами, вспомнили мою вторую фамилию, которую я никогда не скрывал. Это выглядело странно и неприятно. Но личных обид нет. Хочу поблагодарить болельщиков СКА, что они не распространили то, что заряжали в том видео.

Не знаю, на что Баста сердит, обижен. Мне кажется, он нас сильнее всех не любит. У него тоже есть много интересных событий в прошлом. Но мне кажется, подкалывать его этими темами низко.

– Не пытался с ним пообщаться?

– Мне не интересно. Мы с ним следующий раз встретимся через год или когда они там дойдут до какой-то стадии. 4:0 в матчах с ними. Он поет песни, а мы играем в футбол, – сказал президент «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Броуки » выбили СКА из Кубка Лиги (1:0).