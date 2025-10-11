Команда NILETTO сыграет с «Качает Россия», Hoops – против БК «10» в Media Basket
Расписание 3-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.
Лига Ставок Media Basket, Gameday 3
11 октября, суббота
Favela Basket – UNDERGROUND BIZNE$. Начало – в 16:00.
БК «10» – Hoops. Начало – в 17:00.
UNDERGROUND BIZNE$ – Auf. Начало – в 18:00.
Funny Dance x NILETTO – БК «10». Начало – в 18:45.
Auf – «Качает Россия». Начало – в 20:00.
Hoops – Favela Basket. Начало – в 21:00.
«Качает Россия» – Funny Dance x NILETTO. Начало – в 21:45.
Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
