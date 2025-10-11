0

Команда NILETTO сыграет с «Качает Россия», Hoops – против БК «10» в Media Basket

Расписание 3-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, Gameday 3

11 октября, суббота

Favela Basket – UNDERGROUND BIZNE$. Начало – в 16:00.

БК «10» – Hoops. Начало – в 17:00.

UNDERGROUND BIZNE$ – Auf. Начало – в 18:00.

Funny Dance x NILETTO – БК «10». Начало – в 18:45.

Auf – «Качает Россия». Начало – в 20:00.

Hoops – Favela Basket. Начало – в 21:00.

«Качает Россия» – Funny Dance x NILETTO. Начало – в 21:45.

Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
logoЛига Ставок Media Basket
HOOPS (баскетбол)
результаты
AUF (баскетбол)
UNDERGROUND BIZNE$ (баскетбол)
календарь
БК 10
Favela Basket
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Lugang Team Гуфа разгромил команду NILETTO, БК «10» проиграл команде Мозгова в Media Basket
15 октября, 19:21
Главные новости
ФК «10 сыграет с «СиндЕкатом» в финале элитного дивизиона Кубка Лиги
12 минут назад
«Броуки» играют против СКА в матче на вылет из Кубка Лиги
31 минуту назадLive
Егоров о СКА: «Ощущение, что им дозволено больше, чем остальным. Почему в таких же эпизодах удаляют представителей других команд, у которых нет таких крутых покровителей?»
31 минуту назад
2Drots сыграют с Lit Energy в полуфинале дивизиона претендентов Кубка Лиги
36 минут назад
ФК «10 сыграет с «СиндЕкатом» в финале элитного дивизиона Кубка Лиги, 2Drots – с Lit Energy в дивизионе претендентов, «Броуки» против СКА
1сегодня, 08:17
Дмитрий Егоров: «Мне рассказали, что Шах запросил много денег. Это очень расстроило Германа, и он решил расстаться»
вчера, 19:56
Учительница написала заявление в полицию на медиафутболиста Корша за несанкционированное мероприятие – он хотел провести сходку с подписчиками возле школы
48вчера, 19:41
ФК «10» не заинтересован в Шахе: «У нас есть сильнее»
вчера, 19:02
Пике о Месси в Кингс Лиге: «Когда он завершит карьеру, возможно, пригласим его»
2вчера, 17:57
Деспотович – игрок тайского «Бурирам Юнайтед». Форвард был близок к переходу в 2Drots
4вчера, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
9вчера, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54