СКА Басты сыграет с «Добрым Вечером», «Эгриси» – с Unwonted Boys. Жеребьевка Дивизиона претендентов Кубка Медилиги-2025

Состоялась жеребьевка Дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медилиги-2025.

«Матч ТВ » – «Народная Команда »

DMedia – «Анжи »

«Эгриси » – Unwanted Boys

«Титан» – Ars

Fight Nights – FC ViBE

СКА – «Добрый вечер»

SD Family – «Альтерон»

Chertanovo – «Апсны»

Команды этой сетки сыграют по два матча – один дома, другой на выезде. Победители выйдут в следующий раунд, проигравшие – вылетают из турнира.

В Элитном дивизионе сыграют «Амкал», «БроукБойз», 2Drots, ФК «10», «СиндЕкат», «Банка», Lit Energy и Lotus Music.

Старт турнира 29 августа.