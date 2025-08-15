СКА Басты сыграет с «Добрым Вечером», «Эгриси» – с Unwonted Boys. Жеребьевка Дивизиона претендентов Кубка Медилиги-2025
Состоялась жеребьевка Дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медилиги-2025.
«Матч ТВ» – «Народная Команда»
«Эгриси» – Unwanted Boys
«Титан» – Ars
Fight Nights – FC ViBE
СКА – «Добрый вечер»
SD Family – «Альтерон»
Chertanovo – «Апсны»
Команды этой сетки сыграют по два матча – один дома, другой на выезде. Победители выйдут в следующий раунд, проигравшие – вылетают из турнира.
В Элитном дивизионе сыграют «Амкал», «БроукБойз», 2Drots, ФК «10», «СиндЕкат», «Банка», Lit Energy и Lotus Music.
Старт турнира 29 августа.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
