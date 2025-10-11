«Броуки» играют против СКА в матче на вылет из Кубка Лиги
«БроукБойз» встречаются со СКА в дивизионе претендентов WINLINE Кубка Лиги.
Команда, одержавшая победу, сыграет с победителем пары 2Drots – Lit Energy. Проигравшая команда покинет турнир.
Кубок Медиалиги
11 октября, суббота
Дивизион претендентов, 1/2 финала
«БроукБойз» – СКА – 0:0 (первый тайм)
«БроукБойз»: Касьяненко, Сухой, Бочоришвили, Жекич, Гриня, Мазур, Соснин, Кент, Лева, Як, Мэджик.
СКА: Бага, Бачо, Наба, Герчик, Чупа, Адис, Померко, Аддо, Принц, Острый, Писарский.
Матч проходит в Москве в спортивном городке «Лужников».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости