«Броуки» играют против СКА в матче на вылет из Кубка Лиги

«БроукБойз» встречаются со СКА в дивизионе претендентов WINLINE Кубка Лиги.

Команда, одержавшая победу, сыграет с победителем пары 2Drots – Lit Energy. Проигравшая команда покинет турнир. 

Кубок Медиалиги

11 октября, суббота

Дивизион претендентов, 1/2 финала

«БроукБойз» – СКА – 0:0 (первый тайм)

«БроукБойз»: Касьяненко, Сухой, Бочоришвили, Жекич, Гриня, Мазур, Соснин, Кент, Лева, Як, Мэджик.

СКА: Бага, Бачо, Наба, Герчик, Чупа, Адис, Померко, Аддо, Принц, Острый, Писарский.

Матч проходит в Москве в спортивном городке «Лужников».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
