Млечный: «УМО осталось с того сезона. Но если задержимся, в середине октября оно закончится и придется вылетать»

УМО игроков «Альфа-Банки» может не хватить на весь WINLINE Кубок Медиалиги-2025.

Об этом рассказал президент «Банки» Млечный .

«Мы усиляемся, но в рамках бюджета. Он такой же, как был на тот сезон. Провели оптимизацию, стараемся приземленнее тратить. УМО осталось с того сезона – экономия. Но если задержимся в турнире, придется вылетать – в середине октября оно закончится.

Мне кажется, у нас получилось собрать хорошую команду. Не знаю, сильнее или слабее, но тренерский штаб доволен футболистами. У нас получился глубокий состав, многие остались на маленьких деньгах. Исходя из наших ресурсов – у нас боеспособная команда», – сказал Млечный в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Банка » сыграет в Элитном дивизионе турнира в группе Б вместе с «Амкалом», ФК «10» и «СиндЕкатом».

Турнир стартует 29 авгутса. «Банка » сыграет, как минимум, в пяти турах.