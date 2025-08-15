  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Млечный: «УМО осталось с того сезона. Но если задержимся, в середине октября оно закончится и придется вылетать»
0

Млечный: «УМО осталось с того сезона. Но если задержимся, в середине октября оно закончится и придется вылетать»

УМО игроков «Альфа-Банки» может не хватить на весь WINLINE Кубок Медиалиги-2025.

Об этом рассказал президент «Банки» Млечный.

«Мы усиляемся, но в рамках бюджета. Он такой же, как был на тот сезон. Провели оптимизацию, стараемся приземленнее тратить. УМО осталось с того сезона – экономия. Но если задержимся в турнире, придется вылетать – в середине октября оно закончится.

Мне кажется, у нас получилось собрать хорошую команду. Не знаю, сильнее или слабее, но тренерский штаб доволен футболистами. У нас получился глубокий состав, многие остались на маленьких деньгах. Исходя из наших ресурсов – у нас боеспособная команда», – сказал Млечный в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Банка» сыграет в Элитном дивизионе турнира в группе Б вместе с «Амкалом», ФК «10» и «СиндЕкатом».

Турнир стартует 29 авгутса. «Банка» сыграет, как минимум, в пяти турах.

Опубликовал: Илья Ковалёв
logoМлечный
logoWinline Кубок Медиалиги
logoАльфа-Банка
logoWinline Медиалига
медиафутбол и деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«БроукБойз» в одной группе с 2Drots, «Амкал» – с «Альфа-Банкой». Жеребьевка Элитного дивизиона Кубка Медилиги-2025
сегодня, 16:37
Экс-защитник «Амкала» Шурыга перешел в «Альфа-Банку»
13 августа, 12:11
Стали известны все участники верхней сетки Кубка Медиалиги
11 августа, 16:23
Таблица трансферов медиафутбола. Стиль в «Банке», Алан Гатагов – в «Броуках»
9 августа, 12:00
Защитник Fight Nights Мишин – игрок ФК «Банка»
31 июля, 12:21
Главные новости
«БроукБойз» в одной группе с 2Drots, «Амкал» – с «Альфа-Банкой». Жеребьевка Элитного дивизиона Кубка Медилиги-2025
сегодня, 16:37
СКА Басты сыграет с «Добрым Вечером», «Эгриси» – с Unwonted Boys. Жеребьевка Дивизиона претендентов Кубка Медилиги-2025
сегодня, 16:26
Нападающий Васиченко перешел в FC ViBE
сегодня, 15:00
Защитник Fight Nights Матвийчук перешел в «Альтерон». Игроком интересовались «Амкал» и 2Drots
сегодня, 10:12
«Это историческое событие». Карпин о предстоящей игре Смолова за «Броуков» в Кубке России
13сегодня, 08:55Видео
«Это по-коммунистически». Карпин заявил, что не приводил доводов РФС для совмещения работы с «Динамо»
57вчера, 19:37Видео
Мозгов не сыграет за «Амкал» в Кубке. Медиаклуб приглашал баскетболиста, чтобы он стал самым высоким игроком в истории турнира
29вчера, 18:03
Смолов о лучшем молодом игроке России: «По совокупности проведенного времени и достижений на сегодня – Тюкавин»
34вчера, 17:43
«Буду рад, если Смолов присоединится к «Локо». Карпукас о новичке «Броуков»
6вчера, 15:43
Экс-игрок «Барсы Б» и 2Drots Натхо перешел в FC Vibe
вчера, 15:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Формат немножечко слизан с Кубка России». Генич о Кубке Медиалиги-2025
сегодня, 17:55
«В одном из десяти матчей «Броуки» могут и «Зенит» переехать». Смолов о мечте Райзена дойти до клубов РПЛ в Кубке России
3сегодня, 13:22
«Надо сейчас дожить до 21-го августа, а потом и обсудим». Смолов о возможном переходе в «БроукБойз» из Медиалиги
2сегодня, 11:23
«Хочется дойти до команд Первой лиги или РПЛ». Кудряшов об амбициях 2Drots в Кубке России
13 августа, 18:55
Смолов приступил к тренировкам с «БроукБойз». Экс-игрок «Краснодара» выступит за медиакоманду в Кубке России
513 августа, 15:07Фото
«Я против wild card в РПЛ для нас. Это было бы нечестно». Вратарь «Амкала» Ушаков о пути в высший дивизион
311 августа, 11:03
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
7 августа, 16:56
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
17 августа, 09:55