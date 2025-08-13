Экс-защитник «Амкала» Шурыга перешел в «Альфа-Банку»
Илья Шурыгин нашел новую команду перед стартом WINLINE Кубка Медиалиги.
Центральный защитник присоединился к «Альфа-Банке».
«Желаем Илье быстрых адаптаций, сухих матчей и как можно больше побед в футболке нашего клуба», – говорится в сообщении команды.
Шурыга со второго сезона МФЛ выступал за «Амкал», в прошлом году он выиграл Кубок Лиги.
Шестой сезон Медиалиги защитник провел в SD Family на правах аренды. В июле он объявил об уходе из «Амкала».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Банки»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости