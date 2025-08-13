Экс-защитник «Амкала» Шурыга перешел в «Альфа-Банку»

Илья Шурыгин нашел новую команду перед стартом WINLINE Кубка Медиалиги.

Центральный защитник присоединился к «Альфа-Банке».

«Желаем Илье быстрых адаптаций, сухих матчей и как можно больше побед в футболке нашего клуба», – говорится в сообщении команды.

Шурыга со второго сезона МФЛ выступал за «Амкал », в прошлом году он выиграл Кубок Лиги .

Шестой сезон Медиалиги защитник провел в SD Family на правах аренды. В июле он объявил об уходе из «Амкала».

