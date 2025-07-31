Защитник Fight Nights Мишин – игрок ФК «Банка»

Дмитрий Мишин перешел в «Банку».

Клуб объявил о подписании 22-летнего защитника.

Ранее Мишин уже выступал за «Банку» в WINLINE Кубке Лиги. Также в клубе играет его брат – Константин.

Прошедший сезон Медиалиги защитник провел в Fight Nights и сыграл за клуб в семи матчах.

Напомним, «Банка » попала в верхнюю сетку предстоящего Кубка Лиги.

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