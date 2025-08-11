«Юсупов за 200 тысяч не пошел бы в 2Drots. Верхняя граница там – 350-400 тысяч». Корш о зарплатах в медиакоманде

Иван Коршунов рассказал об уровне зарплат в 2Drots.

«Зарплаты в 2Drots – от 50 до 350-400 тысяч рублей. Уверен, верхняя граница – 350-400 тысяч.

Возьмем Юсупова, за 200 тысяч он бы даже не пошел туда. Но такую большую зарплату в 2D получают единицы.

Плюс игрок, который участвует и в профессиональном, и в медийном направлениях, может получать еще больше.

При этом зарплаты в ФК «10» могут быть и в два раза выше. У Азамата Мусагалиева хорошие спонсоры. За счет большого бюджета «Десятка» качает трансферную стоимость, не стесняется покупать игроков.

Бюджет топ-клуба Медиалиги – 50-60 млн рублей в год. Взять, например, «СиндЕкат » – у них хороший бюджет, недавно купили Газдана у 2Drots за миллион», – рассказал бывший хавбек 2D.

35-летний Юсупов после перехода в 2Drots в марте 2025 года сыграл всего в трех матчах WINLINE Медиалиги , не отметившись результативными действиями.

Юсупов растворился в 2Drots: почти не играет, пропустил топ-матч из-за столетия «Зенита»