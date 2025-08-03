0

Газдан надорвал приводящую мышцу на тренировке, зацепившись о шнурок другого игрока

Артур Газданов получил травму спустя неделю после перехода в «СиндЕкат».

«Играли двусторонку сегодня. В борьбе с соперником мой шип зацепился о шнурок бутсы игрока и получается растянул ногу. Приводящая мышца. Завтра УЗИ. По ощущениям не очень, надеюсь обойдется», – написал хавбек «СиндЕката».

Позже Газданов добавил: «Надрыв».

Восстановление займет от двух недель.

Напомним, Газдан перешел в «СиндЕкат» из 2Drots. Клуб из Екатеринбурга заплатил за трансфер 700 тысяч рублей.

Звезда 2Drots ушел за деньгами – в клуб из Екатеринбурга, который зовет Куарежму

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Артура Газданова
logoСиндЕкат
травмы
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logo«Газдан» Артур Газданов
