Газдан надорвал приводящую мышцу на тренировке, зацепившись о шнурок другого игрока
Артур Газданов получил травму спустя неделю после перехода в «СиндЕкат».
«Играли двусторонку сегодня. В борьбе с соперником мой шип зацепился о шнурок бутсы игрока и получается растянул ногу. Приводящая мышца. Завтра УЗИ. По ощущениям не очень, надеюсь обойдется», – написал хавбек «СиндЕката».
Позже Газданов добавил: «Надрыв».
Восстановление займет от двух недель.
Напомним, Газдан перешел в «СиндЕкат» из 2Drots. Клуб из Екатеринбурга заплатил за трансфер 700 тысяч рублей.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Артура Газданова
