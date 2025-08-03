Газдан надорвал приводящую мышцу на тренировке, зацепившись о шнурок другого игрока

Артур Газданов получил травму спустя неделю после перехода в «СиндЕкат».

«Играли двусторонку сегодня. В борьбе с соперником мой шип зацепился о шнурок бутсы игрока и получается растянул ногу. Приводящая мышца. Завтра УЗИ. По ощущениям не очень, надеюсь обойдется», – написал хавбек «СиндЕката ».

Позже Газданов добавил: «Надрыв».

Восстановление займет от двух недель.

Напомним, Газдан перешел в «СиндЕкат» из 2Drots. Клуб из Екатеринбурга заплатил за трансфер 700 тысяч рублей.

