Экс-форвард «Сочи» Барсов перешел в «СиндЕкат» из Медиалиги
Максим Барсов присоединился к «СиндЕкату».
Екатеринбургский клуб объявил о подписании 32-летнего нападающего.
В профессиональной карьере Барсов выступал за «Сочи», «Динамо» Санкт-Петербург, «КАМАЗ», «Нефтехимик» и другие клубы. На счету форварда 14 матчей в РПЛ и 146 в Первой лиге.
Последним клубом нападающего стал Rocket Team из WINLINE Медиалиги. Барсов провел за клуб 14 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 голевыми передачами.
Это уже четвертое подписание «СиндЕката» в летнюю паузу. Ранее клуб пополнили Артур Газданов, Александр Шабичев и Иван Репях.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «СиндЕката»
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