Экс-форвард «Сочи» Барсов перешел в «СиндЕкат» из Медиалиги

Максим Барсов присоединился к «СиндЕкату».

Екатеринбургский клуб объявил о подписании 32-летнего нападающего.

В профессиональной карьере Барсов выступал за «Сочи », «Динамо» Санкт-Петербург, «КАМАЗ », «Нефтехимик » и другие клубы. На счету форварда 14 матчей в РПЛ и 146 в Первой лиге.

Последним клубом нападающего стал Rocket Team из WINLINE Медиалиги . Барсов провел за клуб 14 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 голевыми передачами.

Это уже четвертое подписание «СиндЕката » в летнюю паузу. Ранее клуб пополнили Артур Газданов, Александр Шабичев и Иван Репях .

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