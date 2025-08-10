Смолов сыграл в ЛФЛ за «Аминьево». Экс-форвард «Краснодара», вероятно, выступит за «Броуков» в Кубке России через неделю

Экс-игрок «Краснодара» Федор Смолов был замечен на игре клуба ЛФЛ «Аминьево».

35-летний бывший нападающий «Краснодара » и «Динамо» сегодня дебютировал в Юго-Западной лиге 8х8 в матче с «Уральцем» за «Аминьево» (3:1).

В заявке клуба ранее также были Глушаков, Сычев, Самедов, Кудряшов, Логашов и Прудников.

Недавно Федор Смолов намекнул , что готов сыграть за «Броуков» во втором раунде FONBET Кубка России.

«БроукБойз » встретятся с курским «Авангардом», выступающим во Второй лиге А.

Смолов сыграет за «Броуков» в Кубке России! Чтобы обогнать Аршавина по голам