Смолов сыграл в ЛФЛ за «Аминьево». Экс-форвард «Краснодара», вероятно, выступит за «Броуков» в Кубке России через неделю
Экс-игрок «Краснодара» Федор Смолов был замечен на игре клуба ЛФЛ «Аминьево».
35-летний бывший нападающий «Краснодара» и «Динамо» сегодня дебютировал в Юго-Западной лиге 8х8 в матче с «Уральцем» за «Аминьево» (3:1).
В заявке клуба ранее также были Глушаков, Сычев, Самедов, Кудряшов, Логашов и Прудников.
Недавно Федор Смолов намекнул, что готов сыграть за «Броуков» во втором раунде FONBET Кубка России.
«БроукБойз» встретятся с курским «Авангардом», выступающим во Второй лиге А.
Смолов сыграет за «Броуков» в Кубке России! Чтобы обогнать Аршавина по голам
Прикольно, развеселили 1/256 финала
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнира
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
