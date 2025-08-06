Смолов сыграет за «БроукБойз» в Кубке России против курского «Авангарда»

Федор Смолов выложил фотографию с футболкой «БроукБойз».

Пост был опубликован сразу после победы «Броуков» в первом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России над «Орлом» (3:2).

Смолов сопроводил пост подписью: «Here we go».

Ранее в эфире подкаста «Смол FM» президент «Броуков» Дмитрий Егоров предложил экс-форварду сборной России сыграть за его команду. Смолов ответил: «Классное предложение. Я готов рассмотреть». В шоу отдельно проговорили, что Федор точно пропустит первый раунд турнира из-за поездки.

Во втором раунде «Броуки » сыграют с курским «Авангардом», выступающим во Второй лиге А.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», который он покинул после сезона-2024/25. В настоящее время Федор – свободный агент.