Радимов о том, что «Спартак» неправильно потратил 70 млн евро на трансферы: «40 млн за Батракова, 20 – за Кисляка, 10 – за Кирилла Глебова. И была бы совсем другая картина»

Владислав Радимов считает, что «Спартак» не так потратил 70 млн евро на трансферы.

После 4 туров чемпионата России московский клуб набрал 4 очка и занимает 11-е место в таблице Мир РПЛ .

В 4-м туре красно-белые проиграли «Локомотиву » (2:4), хавбек «Локо» Алексей Батраков сделал хет-трик.

«Лучшим в игре с «Локо» вообще был Мартинс ! Только за счет того, что у него движения много, он играет сам по себе.

Все остальные – как придется. Солари, купленный за 12 миллионов, выглядят на порядок хуже Дмитриева . Так сколько стоит Дмитриев тогда? 15 миллионов...?

Думаю, что те 70 миллионов, которые потратили в последний год, если бы «Спартак» предложил за Батракова и, допустим, Глебова и Кисляка, я думаю, что ЦСКА и «Локомотив» их продали.

Например, 40 млн за Батракова, 20 – за Кисляка, 10 – за [Кирилла] Глебова. И была бы совсем другая картина», – сказал бывший игрок «Зенита».