Радимов о том, что «Спартак» неправильно потратил 70 млн евро на трансферы: «40 млн за Батракова, 20 – за Кисляка, 10 – за Кирилла Глебова. И была бы совсем другая картина»
После 4 туров чемпионата России московский клуб набрал 4 очка и занимает 11-е место в таблице Мир РПЛ.
В 4-м туре красно-белые проиграли «Локомотиву» (2:4), хавбек «Локо» Алексей Батраков сделал хет-трик.
«Лучшим в игре с «Локо» вообще был Мартинс! Только за счет того, что у него движения много, он играет сам по себе.
Все остальные – как придется. Солари, купленный за 12 миллионов, выглядят на порядок хуже Дмитриева. Так сколько стоит Дмитриев тогда? 15 миллионов...?
Думаю, что те 70 миллионов, которые потратили в последний год, если бы «Спартак» предложил за Батракова и, допустим, Глебова и Кисляка, я думаю, что ЦСКА и «Локомотив» их продали.
Например, 40 млн за Батракова, 20 – за Кисляка, 10 – за [Кирилла] Глебова. И была бы совсем другая картина», – сказал бывший игрок «Зенита».