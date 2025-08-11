Абаскаль о Батракове: «Сильный футболист, но пока не такой, как Малком и Промес. Он должен подтвердить свой уровень и сделать шаг вперед – максимум через год»

Гильермо Абаскаль сравнил Алексея Батракова с Квинси Промесом и Малкомом.

«Конечно, Батраков – сильный футболист, но пока не такой, какими были Малком и Промес . Он сильный футболист, который должен сделать дополнительный рывок. В том смысле, что он должен провести сезон, в котором подтвердит свой уровень, как уже делал это в прошлом.

Тогда, может быть, уже на Рождество, он сделает шаг вперед. И у него будет шесть месяцев, чтобы адаптироваться к новой команде, но максимум через год он уже готов будет сделать этот один шаг. Я в этом убежден», – сказал бывший тренер «Спартака » Абаскаль.

Статистику 20-летнего полузащитника «Локомотива » можно изучить здесь .