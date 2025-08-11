Батраков стал фаворитом бомбардирской гонки РПЛ после хет-трика «Спартаку». Даку – 2-й, Кордоба – 3-й у букмекеров

Алексей Батраков стал фаворитом бомбардирской гонки в РПЛ.

После хет-трика в матче со «Спартаком» (4:2) коэффициент на победу полузащитника «Локомотива» в гонке бомбардиров обвалился с 7.00 до 4.50. В его активе 6 голов в 4 матчах чемпионата России.

Вторым котируется нападающий «Рубина» Мирлинд Даку (5.50), забивший 4 мяча. Топ-3 замыкает форвард «Краснодара» Джон Кордоба (9.00) с одним голом.

Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26:

1. Алексей Батраков («Локомотив») – 4.50

2. Мирлинд Даку («Рубин») – 5.50

3. Джон Кордоба («Краснодар») – 9.00

4-6. Вадим Раков («Крылья Советов») – 10.00

4-6. Дмитрий Воробьев («Локомотив») – 10.00

4-6. Матео Кассьерра («Зенит») – 10.00

Остальные – от 15.00.