Батраков стал фаворитом бомбардирской гонки РПЛ после хет-трика «Спартаку». Даку – 2-й, Кордоба – 3-й у букмекеров
Алексей Батраков стал фаворитом бомбардирской гонки в РПЛ.
После хет-трика в матче со «Спартаком» (4:2) коэффициент на победу полузащитника «Локомотива» в гонке бомбардиров обвалился с 7.00 до 4.50. В его активе 6 голов в 4 матчах чемпионата России.
Вторым котируется нападающий «Рубина» Мирлинд Даку (5.50), забивший 4 мяча. Топ-3 замыкает форвард «Краснодара» Джон Кордоба (9.00) с одним голом.
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26:
1. Алексей Батраков («Локомотив») – 4.50
2. Мирлинд Даку («Рубин») – 5.50
3. Джон Кордоба («Краснодар») – 9.00
4-6. Вадим Раков («Крылья Советов») – 10.00
4-6. Дмитрий Воробьев («Локомотив») – 10.00
4-6. Матео Кассьерра («Зенит») – 10.00
Остальные – от 15.00.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости