Семак о 75% владения «Зенита» в игре с «Ахматом»: «Много контролировали, но мало атаковали пространство. Выпустили больше нападающих, чтобы насытить штрафную»

Сергей Семак высказался о матче с «Ахматом» (0:1).

– Сергей Богданович, владели мячом по статистике 75% игрового времени. Понятно, что это цифры, которые ничего не значат, но тем не менее владели рядом с чужой штрафной, и сложилось полное ощущение, что просто не было возможности бить по воротам, доставлять мяч в штрафную не было возможности. С чем конкретно вы это связываете? После перерыва ситуация тоже не сильно изменилась…

– Да, много контролировали, но слишком медленно мы разворачивались, слишком мало атаковали пространство. Слишком, наверное, недорабатывали в каких-то моментах, связанных с терпением. В нужный момент иногда торопились, теряли мяч. Иногда, наоборот, не хватало скорости. И, еще раз повторю, то, на какой скорости мы мяч двигали, позволяло сопернику перестраиваться и в большинстве моментов закрывать наших игроков.

А те моменты, когда получалось вскрывать, уже в завершении не хватало агрессии, наверное. Мы выпустили больше нападающих для того, чтобы насытить штрафную площадь, чтобы больше там было адресатов. Но это тоже не всегда приносило результат. Какие-то моменты создавали, но, я думаю, недостаточно активно сыграли в завершении, – сказал тренер «Зенита ».