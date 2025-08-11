Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»

Геннадий Орлов высказался о поражении «Зенита» от «Ахмата».

Команда Сергея Семака проиграла матч 4-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1.

«По большому счету, «Зенит» не создал проблем «Ахмату ». Команда Черчесова довольно легко разгадывала замыслы подопечных Семака. На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Все очень медленно... Где темп? Где нестандартные ходы?

Я не увидел никакой командой скорости. Так, отдельные вспышки, но не более того... Против такого «Зенита » грозненцам было несложно. По сути, гости создали один реальный момент, когда Шелия справился с ударом головой Кассьерры . Но этого же мало!

При этом «Зенит» пропускает в каждом туре! У Латышонка пока нет ни одного матча на ноль... Мог ли он вчера спасти? Сложно сказать. Непростой эпизод. Но Евгений в этом сезоне глобально «Зенит» не выручает...

Ошибся ли Семак со стартовым составом? А какие варианты, если у команды сейчас нет нужной скорости? Мало что показал Луис Энрике. Да, у него была травма, он пару туров пропустил. Но от него же ждут совсем другой игры! В Грозном Энрике вообще ни разу не обострил, не пустился в дриблинг, не рисковал. Видимо, не готов.

То же самое можно сказать и про Жерсона. Какой обрез у него был во втором тайме, когда хозяева получили шанс провести свою атаку... Пока это все не то... Он далек от нужного игрового тонуса.

Что ж, все в руках зенитовцев. Прошло всего четыре тура. Вот только футболисты Семака должны четко понимать: они не фавориты этого сезона. Не фавориты, понимаете? И на одном классе ты себе чемпионство не вернешь.

Прошлый сезон многое показал. «Зенит» всего лишь второй. Значит, должно проснуться самолюбие. Должен быть голод до голов! А эти медленные розыгрыши, позиционные атаки... Мол, мы все равно дожмем. Да нет, ребята, не дожимаете... Не получается», – сказал футбольный комментатор.