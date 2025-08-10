Гол Мэджика из «БроукБойз» признан лучшим в 1-м раунде Пути регионов Кубка России
Игрок «БроукБойз» забил самый красивый гол в 1-м раунде Пути регионов.
По итогам голосования болельщиков победу одержал нападающий «Броуков» Максим Майрович.
Мэджик открыл счет в игре Фонбет Кубка России против «Орла» (3:2), в одно касание пробив в ближнюю девятку после заброса партнера с центра поля в штрафную площадь соперника.
Гол Майровича в телеграм-канале Кубка набрал 49 процентов голосов. У ближайшего преследователя Кирилла Карпова из «Шумбрата» 15 процентов.
Во 2-м раунде «Броуки» сыграют с курским «Авангардом».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Кубка России
