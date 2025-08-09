  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Wild card в РПЛ – то же самое, что полет на Луну. Невозможно. А в низшие лиги нет смысла спускаться, когда в стране тяжелая экономическая ситуация». Осипов о медийных клубах
5

«Wild card в РПЛ – то же самое, что полет на Луну. Невозможно. А в низшие лиги нет смысла спускаться, когда в стране тяжелая экономическая ситуация». Осипов о медийных клубах

Николай Осипов не рекомендует медийным клубам переходить в профессиональные лиги.

– Насколько сейчас актуальна тема с wild card в РПЛ для клуба Медиалиги?

– По моему убеждению, это невозможно. Wild card в РПЛ – то же самое, что полет на Луну. Есть регламент, турнир с большой историей. Кем бы ты ни был, попасть в этот элитный клуб просто по приглашению невозможно.

Если какая-то команда захочет, то можно пойти через низшие лиги, где играет тот же «Квант». Оттуда можно пробовать пройти, но это утопическая история. Этот путь будет тернист, крайне дорог.

Развиваться медиакомандой внутри франшизы гораздо перспективнее и интереснее, чем в профессиональном футболе. Уже были примеры «Сахалинца», СКА Ростов. Я считаю, что медийным командам нет смысла спускаться в низшие лиги профессионального футбола в погоне за попадание в РПЛ. Особенно сейчас, когда в стране тяжелая экономическая ситуация.

Содержать клуб с расходами в 300 миллионов рублей… Попробуй найди их сначала. В профессиональном футболе клуб будет не зарабатывать, а терять. Может, придется вкладывать свои средства. Не вижу резона для руководителей клубов идти в профессиональный футбол, – отметил президент WINLINE Медиалиги.

Легенда 2Drots на 90+4 вырвал победу в Кубке России – сразу как вернулся из Первой лиги. 3 из 3 медиаклубов прошли!

Смолов сыграет за «Броуков» в Кубке России! Чтобы обогнать Аршавина по голам

«Можно без таких падений? Я же умру!» Как Вилсаком, стримеры и артисты победили в Кубке России

Блогеры и артисты у «Амкала» в Кубке России – как вы относитесь?9886 голосов
Прикольно, развеселили 1/256 финалаАмкал
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнираАртем Дзюба
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Metaratings
logoКвант
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoСКА Ростов
logo2Drots
logoБроукБойз
logoВторая лига Б
logoАмкал
logoНиколай Осипов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Обзор матча «Амкала» в Кубке собрал 138 тысяч просмотров. Это больше, чем у обзоров «Зенита», «Спартака», «Краснодара»
258 августа, 15:49
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
7 августа, 16:56
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
26 августа, 20:44
«Амкал» сыграет с «Калугой», «Броуки» – против курского «Авангарда», 2Drots – c «Космосом» во 2-м раунде Пути Регионов Кубка России
16 августа, 20:13
Главные новости
«Юсупов за 200 тысяч не пошел бы в 2Drots. Верхняя граница там – 350-400 тысяч». Корш о зарплатах в медиакоманде
2сегодня, 09:53
Николай Осипов: «Можем увидеть Смолова в статусе руководителя медиаклуба, который выходит на поле»
2вчера, 18:52
«Это усиление для команды, но голов я ему не желаю». Аршавин о возможном дебюте Смолова за «Броуков» в Кубке России
4вчера, 17:23
Смолов сыграл в ЛФЛ за «Аминьево». Экс-форвард «Краснодара», вероятно, выступит за «Броуков» в Кубке России через неделю
6вчера, 15:13
Павлюченко о детском футболе: «Наши юношеские команды обыгрывают «Барселону», а игроки потом в Медиалиге, Второй лиге... Они не развиваются»
7вчера, 13:47
«Спартаку» надо брать Талалаева, как бы комично ни звучало. Дает результат, держит дисциплину, со своим стилем». Егоров о тренере
28вчера, 12:41
«Пирло слышал про русскую Медиалигу». Форвард «Банки» Стиль будет неделю тренироваться с «Дубай Юнайтед» Андреа
6вчера, 11:20
«Амкал» представил новый состав по CS с Нафаней и Кайроном
вчера, 10:59Киберспорт
Гол Мэджика из «БроукБойз» признан лучшим в 1-м раунде Пути регионов Кубка России
вчера, 09:46
Николай Осипов: «Когда Россия вернется на международную арену, Медиалига только вырастет»
11вчера, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Я против wild card в РПЛ для нас. Это было бы нечестно». Вратарь «Амкала» Ушаков о пути в высший дивизион
116 минут назад
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
7 августа, 16:56
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
17 августа, 09:55
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
26 августа, 20:44
«Поддержка сумасшедшая. Я уже забыл, каково это». Фартуна, отыгравший два сезоне в «КАМАЗе», о возвращении в 2Drots
16 августа, 20:16
«Легендарное возвращение!» Тренер 2Drots Смирнов о победном голе Фартуны в Кубке
16 августа, 19:49
Карат сыграет на стримерском турнире по CS 2. Призовой фонд 3,3 млн рублей
6 августа, 11:54
Круговой о матче «Амкала» в Кубке: «Жду вынос Вилсакома на Лимбу и гол в девять»
75 августа, 11:40