«Wild card в РПЛ – то же самое, что полет на Луну. Невозможно. А в низшие лиги нет смысла спускаться, когда в стране тяжелая экономическая ситуация». Осипов о медийных клубах

Николай Осипов не рекомендует медийным клубам переходить в профессиональные лиги.

– Насколько сейчас актуальна тема с wild card в РПЛ для клуба Медиалиги?

– По моему убеждению, это невозможно. Wild card в РПЛ – то же самое, что полет на Луну. Есть регламент, турнир с большой историей. Кем бы ты ни был, попасть в этот элитный клуб просто по приглашению невозможно.

Если какая-то команда захочет, то можно пойти через низшие лиги, где играет тот же «Квант ». Оттуда можно пробовать пройти, но это утопическая история. Этот путь будет тернист, крайне дорог.

Развиваться медиакомандой внутри франшизы гораздо перспективнее и интереснее, чем в профессиональном футболе. Уже были примеры «Сахалинца», СКА Ростов . Я считаю, что медийным командам нет смысла спускаться в низшие лиги профессионального футбола в погоне за попадание в РПЛ . Особенно сейчас, когда в стране тяжелая экономическая ситуация.

Содержать клуб с расходами в 300 миллионов рублей… Попробуй найди их сначала. В профессиональном футболе клуб будет не зарабатывать, а терять. Может, придется вкладывать свои средства. Не вижу резона для руководителей клубов идти в профессиональный футбол, – отметил президент WINLINE Медиалиги .

